Co dalej z Syrią? Katastrofa putinowskiego wasala Baszara Asada

Nie wiadomo też, gdzie obecnie znajduje się sam syryjski przywódca, który wraz z rozpoczęciem ofensywy wyjechał do Moskwy. Tam cierpliwie czekał na powrót Władimira Putina, który odwiedzał sąsiedni Kazachstan.

Rebeliant w kokpicie samolotu, porzuconego przez syryjskie wojsko na lotnisku Kuweires we wschodniej części prowincji Aleppo. Foto: Aref TAMMAWI / AFP

Beznadziejnie zaplątany w wojnę z Ukrainą rosyjski lider w końcu chyba obiecał jakąś pomoc swemu najważniejszemu sojusznikowi na Bliskim Wschodzie, czego dowodem jest uaktywnienie się rosyjskiego lotnictwa w Syrii. Amerykański Institute for the Study of War sądzi, że Putin niewiele więcej może zrobić, bowiem w 2022–2023 z Syrii wywieziono na ukraiński front wszystkich (lub prawie wszystkich) rosyjskich najemników z Grupy Wagnera oraz żołnierzy regularnej armii.

Co Władimir Putin może zrobić dla Baszara Asada

Asad poczuł się jednak wzmocniony użyciem rosyjskich samolotów i zaczął dzwonić do przywódców świata muzułmańskiego, próbując uzyskać dyplomatyczne wsparcie. Prawdopodobnie jednak telefonował do nich z Moskwy, co nie dodawało mu powagi w oczach rozmówców.

„Wydaje się, że Rosja pozwoli na obalenie Asada” – w sieci społecznościowej X stwierdził Richard Grennel, były szef amerykańskiego Wywiadu Narodowego za czasów pierwszej prezydentury Donalda Trumpa.

Podobnego zdania chyba jest rodzina syryjskiego przywódcy, bowiem większość nich – zdaniem amerykańskich ekspertów – wyjechało do Rosji lub Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie wiadomo, kto i czy w ogóle sprawuje dowództwo nad całą syryjską armią.