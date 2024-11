Czytaj więcej Polityka Henryk Okołotowicz: Niezłomny ksiądz przed sądem białoruskiego dyktatora Ksiądz Henryk Okołotowicz pierwszy odprawił mszę w Katyniu w czasach Związku Radzieckiego. Potem nie uklęknął przed reżimem Aleksandra Łukaszenki. Grozi mu 15 lat łagru.

– Cześć bojowa Pułku Kalinowskiego znajduje się obecnie bardzo daleko od Białorusi, nie robi nic na własną rękę. Jest podporządkowany dowództwu armii ukraińskiej. Bez woli politycznej i rozkazu dowództwa nie mogą być podjęte żadne działania – wyjaśnia.

Ukraina nie chce prowokować Łukaszenki

Takiej woli politycznej, jak wskazują nasi rozmówcy w Kijowie, nigdy nie było. Władze ukraińskie nigdy nie groziły Łukaszence uderzeniem Pułku Kalinowskiego na Białoruś, dotychczas ukraińska armia nie prowokowała Łukaszenki, nie przeprowadzała operacji tak jak w rosyjskich obwodach kurskim czy briańskim. Propaganda w Mińsku twierdzi inaczej. Podaje nawet nazwisko (w filmie ONT) ukraińskiego deputowanego Rady Najwyższej Ołeksija Honczarenki (wspiera opozycję białoruską), który jakoby opowiada się za uderzeniem walczących nad Dnieprem ochotników białoruskich na Białoruś.

Mamy obecnie ogromną linię frontu i nawet tam brakuje nam sił. Nie widzę więc sensu w tym, by otwierać kolejny front. Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy z frakcji Europejska Solidarność

– Powiedzmy sobie szczerzę. Mamy moralne prawo do tego, by przenosić działania wojenne na Białoruś, bo Łukaszenko udostępnił Rosjanom swoje terytorium do agresji. Mimo to nie uważam, że byłoby to w naszym interesie. Mamy obecnie ogromną linię frontu i nawet tam brakuje nam sił. Nie widzę więc sensu w otwieraniu kolejnego frontu – mówi „Rzeczpospolitej” Honczarenko i zapewnia, że nadal będzie wspierał walczących po stronie Ukrainy białoruskich ochotników.

Łukaszenko wymyśla sobie wrogów

Propaganda Łukaszenki wyolbrzymia też rolę działającego w kilku polskich miastach tzw. białoruskiego pospolitego ruszenia. Chodzi o białoruskich opozycjonistów i uchodźców politycznych, którzy w wolnym czasie skrzykują się, by np. razem pójść na strzelnicę czy na trening. Tworzą tzw. chorągwie.