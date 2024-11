Hezbollah wystrzelił 250 rakiet w stronę Izraela

Na profilu izraelskiej armii w serwisie X pojawiło się nagranie, na którym widać zgliszcza budynku mieszkalnego w pobliżu Tel Awiwu. Z wpisu wynika, że jeszcze kilkadziesiąt minut wcześniej budynek nadawał się do zamieszkania.



Ostrzał rakietowy Tel Awiwu odwetem za nalot Izraela na Bejrut

Do ataku Hezbollahu na Izrael doszło dzień po tym, jak w izraelskim nalocie na Bejrut zginęło co najmniej 29 osób. Izrael bombardował też południowe przedmieścia Bejrutu, które są bastionem Hezbollahu. Izraelskie lotnictwo zintensyfikowały naloty na cele w Libanie w ostatnich dwóch tygodniach, co zbiegło się w czasie z postępami rozmów ws. zawieszenia broni. Izrael nie informuje co było celem jego sobotniego ataku na stolicę Libanu.



3754 Tyle osób zginęło w atakach Izraela na Liban prowadzonych od października 2023 roku

Hezbollah zapowiadał, że odpowie na naloty na Bejrut atakiem na Tel Awiw. W niedzielę organizacja poinformowała, że wystrzeliła pociski precyzyjne w stronę dwóch obiektów wojskowych w Tel Awiwie i w pobliżu tego miasta.