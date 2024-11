Sławomir Mentzen o wojnie Rosji z Ukrainą: Polska musi myśleć o swoich interesach

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1001 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Amerykanie przekażą Ukrainie kolejny pakiet pomocy wojskowej wart 275 mln dolarów.

Sławomir Mentzen na X wskazał, że Ukraina, dzięki determinacji narodu i pomocy Zachodu, obroniła swoją niepodległość i kluczowe miasta, ale cena była ogromna: „Ukraińska gospodarka i infrastruktura są zrujnowane. Największym problemem są ludzie. Ukraina ma coraz większy problem z brakiem żołnierzy. Nie ma komu walczyć”.

Mentzen podkreślił, że w obecnych warunkach odzyskanie Donbasu i Krymu jest „kompletną mrzonką”, a czas działa na korzyść Rosji, która przestawiła się na gospodarkę wojenną i sprzedaje swoje surowce do Azji. „Jeżeli Ukraina chce walczyć za swój kraj, to ma do tego prawo. Ważniejsze dla mnie jest to, co powinna z tym zrobić Polska” – zaznaczył.



W środowym wywiadzie w Polsat News polityk Konfederacji rozwijał swoje stanowisko, wskazując na potencjalne warunki zamrożenia konfliktu. – Prawdopodobnie należy zgodzić się na to, żeby Ukraina nie przyłączyła się do NATO. W tym momencie to jest i tak niemożliwe, nie da się wejść do NATO, mając nierozwiązane konflikty graniczne. A w tym momencie nie ma żadnych nadziei na to, że Ukrainie uda się odzyskać Donbas oraz Krym – mówił. Jego zdaniem, zamrożenie wojny na obecnej linii frontu i „jakaś” gwarancja, że Ukraina nie przystąpi do NATO, to „rozsądna propozycja”.