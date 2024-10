Rosjanie kontrolują 80 proc. Donbasu

Agentctwo podaje, że rosyjska armia naciera w tempie, które jest najszybsze co najmniej od początku roku. Obronę ukraińską w Donbasie miało osłabić przerzucenie części sił do obwodu kurskiego, gdzie od 6 sierpnia Ukraińcy prowadzą ofensywę - wynika z analizy serwisu Agentctwo. Ofensywa w obwodzie kurskim miała odciągnąć część rosyjskich wojsk z Donbasu, ale Rosja przerzuciła tam jednostki z innych odcinków frontu oraz z innych części Rosji, m.in. z obwodu królewieckiego.



Rosjanie twierdzą, że zajęli dwa miasteczka w Donbasie – Sełydowe i Hirnyk



Rosja kontroluje obecnie ok. 80 proc. Donbasu – do zajęcia całości obwodów donieckiego i ługańskiego Rosjanom brakuje zdobycia ok. 10 000 km2 terytorium – wylicza Reuters. Łącznie Rosja kontroluje niemal 20 proc. terytorium Ukrainy, w tym nielegalnie anektowany w 2014 roku Krym.



Ofensywa Rosji przyspiesza w czasie, gdy do Rosji trafiają północnokoreańscy żołnierze, których Rosja może wkrótce użyć, albo już używa, w walkach z Ukraińcami. Wywiad Korei Południowej podaje, że do Rosji do końca roku może trafić do 12 tys. żołnierzy z Korei Północnej. Pentagon informuje o 10 tys. północnokoreańskich żołnierzy Korei Północnej, którzy szkolą się i mają się szkolić w Rosji.