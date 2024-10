Jens Stoltenberg: Wszyscy chcemy zakończenia wojny Rosji z Ukrainą, ale tak, by Ukraina pozostała suwerenna

W kontekście toczącej się dyskusji na temat atakowania przez Ukrainę celów w głębi Rosji za pomocą zachodniego uzbrojenia, Stoltenberg mówi, że według niego mamy do czynienia z „agresją Rosji przeciw Ukrainie”, która stanowi „jaskrawe naruszenie prawa międzynarodowego”. - Zgodnie z prawem międzynarodowym Ukraina ma prawo do samoobrony, a prawo do samoobrony obejmuje prawo do uderzania na uprawnione cele wojskowe na terytorium agresora, Rosji – podkreśla.



Pytany o wypowiedzi Donalda Trumpa, który przekonuje, że jako prezydent USA doprowadzi do zakończenia wojny w ciągu 24 godzin, Stoltenberg odpowiada, że „wszyscy chcemy, aby ta wojna się skończyła”. - Ale wiemy też, że najszybszym sposobem na zakończenie wojny jest przegranie wojny. Ale to nie przyniesie pokoju, to przyniesie okupację Ukrainy – ostrzega.



- Dlatego wyzwaniem jest zakończenie wojny w sposób, w którym Ukraina nadal będzie suwerennym, niepodległym państwem. I jedynym sposobem, na osiągnięcie tego, jest upewnienie się, że Rosja rozumie, iż nie może osiągnąć swoich celów na polu bitwy – dodaje.



- Nie sądzę, że możemy zmienić poglądy Putina, ale wierzę, że możemy zmienić jego kalkulacje, że zda sobie sprawę, iż koszt kontynuowania wojny jest zbyt wysoki – podkreśla.