Według agencji Reutera do mieszkańców południowego Libanu dzwoniono też z libańskiego numeru i polecano im, by oddalili się od obiektów związanych z Hezbollahem na co najmniej 1 000 metrów.



Sytuacja na granicy izraelsko-libańskiej PAP

Lider izraelskiej opozycji, Jair Lapid, w reakcji na kolejne uderzenia na Liban stwierdził, że muszą być one kontynuowane do czasu, aż na północnym pograniczu Izraela przywrócony zostanie spokój, a mieszkańcy Izraela z tych rejonów będą mogli wrócić do swoich domów.



- To może skończyć się wtedy, gdy Hezbollah wycofa się z naszej północnej granicy, mieszkańcy wrócą do swoich domów (...), dzieci wrócą do szkół - dodał.



Lapid zapewnił, że ataki muszą być kontynuowane, a opozycja wspiera w tym zakresie izraelską armię.



Wybuchające pagery, rozszerzone cele wojny: Eskalacja konfliktu między Izraelem a Hezbollahem

Izrael rozszerzył niedawno cele wojny w Strefie Gazy o doprowadzenie do sytuacji, w której mieszkańcy pogranicza Izraela z Libanem będą mogli wrócić do swoich domów, z których ewakuowano ich, ze względu na ostrzał tych terenów przez Hezbollah.