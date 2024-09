Granica to też linia frontu

Na zachodzie zaś Ukraińcy zaatakowali również nadgraniczne Tiotkino, odciągając rosyjskie oddziały od głównego terenu walk.

- Ich dowództwo nic zupełnie nie zrozumiało z tego, że ma jeszcze granicę (z Ukrainą), i że ta granica to też linia frontu. Tak, jak myśmy kiedyś zrozumieli, że cała nasza granica – nie tylko z Rosją, ale i z Białorusią – to linia frontu. No i tę granicę należy bronić – wyjaśniał ukraiński ekspert Andrij Kramarow.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosja produkuje nowe drony-kamikadze. Części pozyskuje z Chin W ubiegłym roku Rosja rozpoczęła produkcję nowych dronów-kamikadze dalekiego zasięgu o nazwie Harpia-A1, wykorzystując chińskie silniki i części pochodzące z Państwa Środka. Rosjanie używali już tych dronów przeciwko Ukrainie - podaje Reuters.

Pentagon bagatelizuje rosyjskie natarcie

Jednak oba ukraińskie kontrataki utknęły, po przejściu zaledwie kilku kilometrów. Eksperci wojskowi – głównie zachodni – wskazują, że obie armie mają obecnie problem w postaci braku rezerw, które od razu można by wysłać na zagrożone odcinki frontu. Choć wydaje się, że u Rosjan jest on większy, bowiem Ukraińcy wysłali właśnie dodatkowe oddziały na front doniecki.

- Obecnie nie mamy do czynienia z dużymi atakiem, jak na przykład w obwodzie donieckim. W okolicach Kurska to jest raczej zwiad walką, gdy oni sprawdzają, gdzie my tam mamy najsłabsze miejsca, z których oni mogliby nas wyrzucić – sądzi jednak Kramarow.

Również Pentagon nieco bagatelizuje rosyjski atak w obwodzie kurskim. – Jakiś tam rodzaj kontrataku – powiedział o walkach tam rzecznik departamentu obrony, gen. Patrick Ryder.