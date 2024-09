Johnson mówi też, że „Zełenski pogodziłby się z utratą Donbasu i Krymu w 2022 roku”, gdyby nie Wielka Brytania.



Były brytyjski premier mówił też, że jego zdaniem Ukraina potrzebuje powszechnej mobilizacji. - Ukraińska armia, weterani, których widziałem, to ludzie dość zaawansowani wiekowo, dojrzali, nie powołali jak dotąd wielu swoich młodych – stwierdził były brytyjski premier, który kilkukrotnie odwiedzał Ukrainę, był też jednym z zachodnich polityków, którzy najmocniej nawoływali do udzielenia szerokiego wsparcia Kijowowi w jego walce z rosyjską inwazją.



W kontekście wysłania żołnierzy NATO na Ukrainę Johnson przyznał, że doprowadziłoby to do wybuchu III wojny światowej. Jednocześnie Johnson przyznał, że gdyby był generałem to „pojechałby i stanął na czele legionu cudzoziemskiego” na Ukrainie.



W czerwcu „Wowan” i „Lexus” mieli podejść Bronisława Komorowskiego, który w rozmowie z nimi miał powiedzieć, że Polska ma problemy z zapasami dla swojej armii, w związku z pomocą, jakiej udziela Ukrainie

Słynni rosyjscy pranksterzy: Kim są „Wowan” i „Lexus”?

„Wowan” i „Lexus”, czyli tak naprawdę Władimir Kuzniecow i Aleksiej Stoliarow to – odpowiednio – rosyjski prawnik i ekonomista, którzy już jako nastolatkowie byli autorami telefonicznych żartów.