Oprócz Kamyszina ze stanowiska odchodzi też wicepremier Ołha Stefaniszyna, odpowiedzialna za integrację z Unią Europejską oraz ministrowie sprawiedliwości, środowiska i minister ds. reintegracji tymczasowo okupowanych ziem Ukrainy.



Reklama

Wołodymyr Zełenski o zmianach: Musimy wzmocnić niektóre obszary w rządzie

Obecnie w ukraińskim rządzie – jak zauważa Reuters – nieobsadzonych pozostaje ponad 1/3 stanowisk, co jest również efektem wcześniejszej rekonstrukcji.



Do zmian w rządzie dochodzi w krytycznym momencie wojny z Rosją, przed wizytą prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, w USA, gdzie ma on przedstawić ukraiński „plan zwycięstwa” prezydentowi USA, Joe Bidenowi, a także pretendentom do stanowiska prezydenta USA – Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Plan zwycięstwa Zełenskiego. Jak zakończy się wojna Rosji z Ukrainą? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski już wrześniu przekaże USA szczegółowe propozycje dotyczące finalizacji trwającej od ponad dwóch lat wojny. – Chodzi o to, by zmusić Rosjan do negocjacji – tłumaczy ukraiński politolog.

- Jesień będzie ekstremalnie ważna dla Ukrainy. Instytucje naszego państwa muszą być ustawione tak, by Ukraina osiągnęła efekty, których potrzebujemy – wszyscy – oświadczył Zełenski w wieczornym wystąpieniu.