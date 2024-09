Andrij Sadowy podał nad ranem, że w ataku na Lwów rannych zostało sześć osób, w tym 10-letni chłopiec. Nieco później liczba rannych wzrosła do 17 – oprócz 10-latka ranny został też m.in. 15-latek. Jeszcze wyższą liczbę poszkodowanych podał gubernator Lwowa, Maksym Kozicki – z jego komunikatu wynikało, że w ataku dwie osoby zginęły, a 19 zostało rannych.



Polska podrywa myśliwce w związku z atakiem powietrznym Rosji na Ukrainę

Ok. 4 rano polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o poderwaniu polskich myśliwców w związku z aktywnością rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu.



„Uwaga, w południowo-wschodnim obszarze kraju może występować podwyższony poziom hałasu związany z rozpoczęciem operowania w naszej przestrzeni powietrznej polskich i sojuszniczych samolotów. Jest to kolejna bardzo pracowita noc dla całego systemu obrony powietrznej w Polsce z uwagi na obserwowaną aktywność lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się między innymi na zachodnim terytorium Ukrainy. Ostatnią tak wzmożoną aktywność rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu zanotowano w nocy z 1 na 2 września br.” - głosi komunikat Dowództwa Operacyjnego.

Do zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę doszło dzień po tym, jak w wyniku ataku z użyciem dwóch pocisków balistycznych doszło do masakry w Połtawie, gdzie pocisk trafił m.in. w Wojskowy Instytut Łączności. W ataku zginęło kilkadziesiąt osób, a ok. 180 zostało rannych.