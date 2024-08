Ukraińskie natarcie spowolniło. Ale to nie koniec ataku na obwód kurski

Rosjanie ściągają oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii), oddziały specjalne policji politycznej FSB, a nawet ściągniętych z zaplecza żołnierzy tzw. wojsk powietrzno-kosmicznych

Jaki jest główny cel ukraińskiego natarcia

Ale nikt z ekspertów nie wie, co jest głównym celem ukraińskiego natarcia. – Myślę, że kluczowym celem jest odciągnięcie sił Kremla i zmuszenie Rosjan, by wycofali wojska ze wschodu Ukrainy. (…) O ile mogę sądzić, to na razie Rosjanie masowo nie przerzucają stamtąd swoich oddziałów – mówi Dara Massicot, była analityczka Pentagonu.

Do zatkania dziur w nagle powstałym froncie w obwodzie kurskim Rosjanie ściągają przede wszystkim oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii), oddziały specjalne policji politycznej FSB, ściągniętych z zaplecza żołnierzy tzw. wojsk powietrzno-kosmicznych (obsługi bombowców strategicznych czy stacji radarowych dalekiego zasięgu) oraz jednostki złożone z poborowych żołnierzy. Tych ostatnich Ukraińcy już wzięli do niewoli w znacznej liczbie.

Wszystko to jednak za mało. – Do obwodu kurskiego będą musieli ściągnąć jakieś 50–100 tys. żołnierzy. Obecnie sądzimy, że wróg ma na Ukrainie do 600 tys. ludzi. To znaczy, że będzie zmuszony rzucić do walki w obwodzie kurskim te rezerwy, które szykował do wrześniowych ataków na południu i wschodzie Ukrainy – sądzi szef ukraińskiego Związku Rezerwistów Wojsk Lądowych Iwan Tymoczko.

Rosja kontynuuje ataki w rejonie Doniecka

W końcu w rejonie walk pojawiły się rosyjskie brygady przywiezione z okupowanych terenów Ukrainy, ale niewiele. Kreml cały czas kontynuuje swoje poprzednie ataki w rejonie Doniecka. Celem jest przede wszystkim Pokrowsk, którego zajęcie rozcięłoby ukraińską linię obrony. Do miasta pozostało im ok. 10–11 km.