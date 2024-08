Obecnie sytuacja jest nieco inna. W Teheranie pojawiły się kontrowersje związane z utworzeniem rządu przez wybranego niedawno na prezydenta Masuda Pezeszkiana. Nie brak opinii, że mogło to opóźnić decyzję w sprawie odwetu.

Z funkcji wiceprezydenta zrezygnował desygnowany na ten urząd Dżafar Zarif, były szef dyplomacji oraz negocjator porozumienia nuklearnego z USA sprzed niemal dekady. Wywołało to prawdziwy szok jako wyraz braku zaufania do reformatorskich dążeń nowego prezydenta uchodzącego za polityka umiarkowanego w restrykcyjnym państwie rządzonym przez ajatollahów z najwyższym przywódcą Alim Chameneim na czele. To on oraz wpływowy elitarny Korpus Strażników Rewolucji rozdają karty przy formowaniu rządu.

Bezpośrednimi nominatami ajatollaha Chameneia są minister obrony oraz szef służb wywiadowczych. To od nich zależy realizacja zapowiedzi odwetu wobec Izraela złożona przez najwyższego przywódcę.

– Podkreślając znaczenie dyplomatycznego rozwiązania, Iran nie ugnie się pod presją i ma prawo reagować na agresję zgodnie z normami międzynarodowymi – oświadczył prezydent Pezeszkian cytowany przez irańską agencję Irna.

W izraelskich siłach zbrojnych obowiązuje od dawna najwyższy stopień gotowości. Obywatele mają zostać poinformowani o niebezpieczeństwie, w chwili gdy stanie się bardzo realne. Władze przypominają jednak o obowiązku zaopatrzenia się w żywność i wodę na co najmniej trzy dni oraz odpowiednie przygotowanie pomieszczeń w mieszkaniach do przetrwania ataku. Pomieszczenia te to tzw. namak, czyli pokoje o ścianach ze zbrojonego betonu o grubości 25 cm o powierzchni co najmniej 9 mkw. ze wzmocnionymi drzwiami oraz oknami. Są jednak dostępne jedynie w budynkach z ostatnich dekad.