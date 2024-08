Putin ułaskawił Termirlana Eskerchanowa. Jeden z zabójców Borysa Niemcowa walczy na Ukrainie

NSA nie tylko od kilkunastu lat nie kieruje do TK pytań odnośnie zgodności z Konstytucją przepisów prawa podatkowego. Podczas gdy powszechnie wiadomo, że wiele z nich jest fatalnej jakości, a przy ich uchwalaniu obowiązuje Parlament podwyższona staranność, gdyż niezwykle mocno ingerują one w prawa i wolności obywateli. Więc są wśród nich niezgodne z Konstytucją. Co więcej sąd ten od lat stosuje i broni przepis, który zdaniem Sejmu, jego autora, jest niezgodny z ustawą zasadniczą.