31 lipca Hamas i Iran poinformowały o śmierci Hanijji i jego ochroniarza do której miało dojść w wyniku ataku na rezydencję przywódcy Hamasu w Teheranie. Mieszkający na co dzień w Katarze Hanijja przybył do Iranu na inaugurację nowego prezydenta tego kraju.



Hamas obarczył odpowiedzialnością za atak Izrael, a pierwsze doniesienia mówiły, że Hanijja zginął w ataku powietrznym. Jednak „New York Times” ustalił, że w rzeczywistości przywódca polityczny Hamasu zginął w zamachu bombowym, a ładunek wybuchowy umieszczono w rezydencji, w której przebywał, kilka miesięcy temu.



„New York Times”: Isma'il Hanijja zginął w zamachu bombowym

„New York Times” opiera swoje ustalenia na informacjach uzyskanych od siedmiu przedstawicieli państw Bliskiego Wschodu, w tym dwóch przedstawicieli irańskich władz i przedstawiciela amerykańskiej administracji.



Ładunek wybuchowy miał zostać umieszczony w rezydencji, w której zatrzymał się w Teheranie Hanijja dwa miesiące temu — twierdzi pięciu rozmówców „New York Times”. Rezydencją zarządza Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Jest ona częścią większego kompleksu znanego jako Neszat.