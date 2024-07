Ile jest warta armia Kremla? Zachodni wojskowi ostrzegają: kiedy myślisz, że przegrali, oni wracają...

Formalnie jednak Rosja ma nad Ukrainą ośmiokrotną przewagę w broni pancernej – jednak nie na froncie, a w ogólnej liczbie maszyn. Można wątpić, czy choć połowa z nich nadaje się do użytku.

Wielkie parady i chaos w wojsku

„Jedną z przyczyn, dla których zachodni analitycy mają tendencję do zawyżania rosyjskich zdolności wojskowych, były rosyjskie doroczne pokazy strategicznych manewrów, na które zapraszano zachodnich obserwatorów i media. (Oglądając je) wielu ekspertów uznało, że używanie dużych pancernych formacji wojskowych jest siłą rosyjskiej armii” – podsumował Kiriłł Szamiew z European Council on Foreign Relations.

On też opisał, jak naprawdę wyglądała wojna z rosyjskiej strony, i na czym polegała (i polega) słabość rosyjskiej armii. „Zupełnie nie mogłem się zorientować, co się dzieje, czy to my strzelamy do atakujących Ukraińców? (…) No, kto do diabła strzela? Skąd tu się wzięły »katiusze«? Mamy przecież jakiś plan działania?” – cytował wspomnienia z walk dezertera z rosyjskich wojsk desantowych Pawła Fiłatiewa.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjski dezerter o wojnie na Ukrainie: Mieliśmy strzelać do ludzi z telefonem Nikita Czibrin, dezerter z rosyjskiej armii, który przez Białoruś i Kazachstan uciekł na Zachód, w rozmowie z CNN wspomina, że oddział w którym służył miał bezpośredni rozkaz zabijania każdego, kto przekazywałby informacje o pozycjach zajmowanych przez rosyjskich żołnierzy, niezależnie od tego czy będą to żołnierze czy cywile.

Handel informacjami o broni

Dopóki jednak trwa wojna pozycyjna, rosyjska armia ma przewagę. Eksperci bowiem zgadzają się, że nadal, w trzecim roku wojny brak jej najzwyklejszych ciężarówek i jeśli front drgnie, to oddziały inwazyjne stracą zaopatrzenie.