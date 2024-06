Białorusini uczą się używania taktycznej broni jądrowej? Trwają wojskowe ćwiczenia

"Nie mamy na celu tworzenia napięcia w kwestiach bezpieczeństwa regionalnego. Nie projektujemy odpowiednich zagrożeń militarnych na kraje trzecie lub kogokolwiek innego” - dodał Chrenin.

Taktyczna broń jądrowa na Białorusi

Putin i białoruski przywódca Aleksander Łukaszenka ogłosili w zeszłym roku, że Rosja przenosi część swojej taktycznej broni jądrowej na Białoruś. Są to głowice przeznaczone do użycia na polu bitwy, w przeciwieństwie do broni strategicznej dalekiego zasięgu, przeznaczonej do niszczenia całych miast.

Niektórzy zachodni analitycy uważają, że taktyczna broń jądrowa nabrała większego znaczenia w koncepcjach Moskwy od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, gdzie jej siły konwencjonalne walczą przez ostatnie dwa lata.

Teoretycznie użycie takiej broni mogłoby wywołać szok na Zachodzie bez konieczności wywoływania pełnej wojny nuklearnej, choć ryzyko wywołania cyklu eskalacji byłoby ogromne. Od pierwszego dnia wojny Putin wielokrotnie ostrzegał Zachód przed wielkością i siłą rosyjskiego arsenału nuklearnego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji powiedziało w zeszłym miesiącu, że ma nadzieję, że ćwiczenia te „ostudzą gorące głowy w zachodnich stolicach” po tym, jak prezydent Francji Emmanuel Macron przedstawił możliwość wysłania europejskich żołnierzy do walki z Moskwą na Ukrainie, a brytyjski minister spraw zagranicznych David Cameron powiedział, że Kijów ma prawo użyć broni dostarczonej przez Londyn do uderzenia w cele wewnątrz Rosji.