Wojna Izraela z Hamasem. W Strefie Gazy rośnie liczba zabitych cywilów

Izrael prowadzi w Strefie Gazy działania wojenne po ataku Hamasu na Izrael z 7 października. Izrael podał, że zginęło wówczas ponad 1200 osób, głównie cywilów, a 253 ludzi zostało uprowadzonych w charakterze zakładników. Strona palestyńska podaje, że w działaniach odwetowych Izraela zginęło do tej pory co najmniej 35 tys. Palestyńczyków, głównie cywilów, a ponad 2 miliony osób musiały opuścić swoje domy. Według danych izraelskich z maja, o których mówił Beniamin Netanjahu, większość ofiar po stronie palestyńskiej stanowili cywile. Według Palestyńczyków, ponad 70 proc. ofiar w strefie Gazy to kobiety oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Czytaj więcej Polityka Bartoszewski twierdzi, że Izrael prowadzi wojnę "w sposób bardzo cywilizowany" W wyniku działań wojsk izraelskich w Strefie Gazy w ciągu ostatnich miesięcy zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, głównie cywilów. - Izrael prowadzi wojnę w sposób bardzo cywilizowany - ocenił w Radiu Zet wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski. Dodał, że resort nie rozważał wydalenia z Polski ambasadora Izraela Jakowa Liwnego, którego wypowiedzi budziły kontrowersje.

Izrael prowadzi działania ofensywne zarówno w północnej części Strefy Gazy, jak i na południu, w rejonie Rafah. W tym ostatnim mieście, ostatnim względnie bezpiecznym miejscu Strefy Gazy, zgromadziło się ok. miliona palestyńskich uchodźców. USA i Zachód obawiają się, że ofensywa na tak gęsto zaludnionym terenie może doprowadzić do katastrofy humanitarnej. Waszyngton zagroził wstrzymaniem dostaw bomb lotniczych i amunicji artyleryjskiej do Izraela, jeśli rząd Netanjahu zdecyduje się na inwazję.