- Zachodni sojusznicy zbyt długo zwlekają z podjęciem kluczowych decyzji dotyczących wsparcia wojskowego dla Ukrainy - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla agencji Reuters.

Prezydent Ukrainy powiedział również, że naciska na zachodnich partnerów w sprawie przechwytywania rosyjskich rakiet nad terytorium jego kraju.

- Nie ma ani jednego argumentu prawnego, z zakresu bezpieczeństwa lub moralnego, który stałby na przeszkodzie naszym partnerom w zestrzeliwaniu rosyjskich rakiet na Ukrainie z ich terytorium. Ci, którzy twierdzą, że takie działania byłyby eskalacją, manipulują - przekonuje szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba.,

NATO nie odniosło się do tej propozycji. Nieoficjalnie rozmówcy „Rzeczpospolitej” przyznają, że technicznie już dziś możliwe byłoby wypełnienie tej prośby. Bo jeśli sąsiedzi Ukrainy mają wyrzutnie rakiet Patriot do obrony swojego terytorium, to muszą też obserwować niebo kilkadziesiąt kilometrów w głąb Ukrainy i być gotowi do reakcji, gdy rosyjska rakieta zbliża się do terytorium NATO.