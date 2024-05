Ukraińcy oskarżają Rosjan o zabijanie cywilów w Wołczańsku

Koordynator ewakuacji z Wołczańska, Ołeksij Pazij twierdzi, że Rosjanie strzelają też do wolontariuszy pomagających mieszkańcom. - Wiemy o jednej osobie, która została postrzelona, druga uznawana jest za zaginioną - relacjonuje.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Zajęcie Charkowa? Władimir Putin mówi, że Rosja nie ma tego w planach Federacja Rosyjska nie planuje obecnie zajęcia Charkowa - zadeklarował prezydent Rosji Władimir Putin. Odniósł się też do nadchodzącej konferencji pokojowej ws. Ukrainy, która ma odbyć się w Szwajcarii oraz do negocjacji Rosji z Ukrainą, tłumaczył także, dlaczego Andriej Biełousow zastąpił Siergieja Szojgu na stanowisku ministra obrony.

- Są ludzie, którzy nie byli w stanie wydostać się na północ (z Wołczańska) na czas, ponieważ było tam dużo ludzi i trwał ciągły ostrzał, a teraz są w pułapce. Rosyjscy okupanci trzymają ich w niewoli — powiedział Pazij w rozmowie z niezależnym rosyjskim serwisem IStories.



Ukraińska armia wycofała się z Wołczańska, by uniknąć strat

W czwartek okazało się, że szef miejskiej administracji wojskowej Wołczańska, Tamaz Gambaraszwili, został ranny w rosyjskim ostrzale wsi w pobliżu miasta. Co najmniej cztery inne osoby zostały ranne w tym ataku.



Rosjanie rozpoczęli ofensywę na kierunku charkowskim 10 maja — i zdołali wedrzeć się na kilka kilometrów w głąb ukraińskiego terytorium. We wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosił wycofanie ukraińskich jednostek z Wołczańska, by „ratować życie żołnierzy i uniknąć strat”. Ukraińcy mieli wycofać się na pozycje dogodniejsze do obrony.