Wojna Rosji z Ukrainą. Sankcje na firmy zaopatrujące Rosją

Komisja stara się również nałożyć sankcje na tankowce należące do tak zwanej „floty cieni”, które transportują rosyjską ropę poza pułap cenowy ropy Grupy Siedmiu krajów (G7).

Z dokumentu wynika, że do listy podmiotów objętych sankcjami ma zostać dodanych 40 przedsiębiorstw. Należą do nich rosyjskie firmy zaopatrujące się w sprzęt dla wojska, a także firmy z krajów trzecich, które sprzedały Rosji elektronikę, półprzewodniki i chipy do zastosowań wojskowych.

Firmy z krajów trzecich, o których mowa w dokumencie, mają swoje siedziby w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kirgistanie, Turcji i Chinach i sprzedawały Rosji sprzęt pochodzący z Unii Europejskiej i USA.

Jak podają źródła cytowane przez Reutersa, Komisja prowadzi w tym tygodniu nieformalne dyskusje z państwami członkowskimi UE, zanim przedstawi swój wniosek Radzie.

Komisja odmówiła komentarza.