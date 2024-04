Izraelskie ataki w Strefie Gazy. Celem Rafah i Beit Hanoun

Mieszkańcy zgłosili awarię Internetu na obszarach Beit Hanoun i Jabalia w północnej Gazie. Czołgi wjechały do Beit Hanoun i otoczyły niektóre szkoły, w których schroniły się wysiedlone rodziny — poinformowali mieszkańcy i media palestyńskiego ugrupowania Hamas. Żołnierze nakazali ewakuację terenów, do których zbliżyły się czołgi tj. szkół i pobliskich domów.

Beit Hanoun jest domem dla 60 tys. mieszkańców. Należał do pierwszych terenów, w których doszło do uderzenia w trakcie ofensywy w październiku zeszłego roku. Ciężkie bombardowania zamieniły miasto w sterty gruzu. Wiele rodzin, które w ostatnich tygodniach wróciły do Beit Hanoun i Dżabalii po wycofaniu się sił izraelskich, we wtorek ponownie zaczęło uciekać ze wspomnianych miast z powodu nowych nalotów.

Natomiast w Rafah palestyńscy urzędnicy przekazali, że podczas jednego z ataków wojska izraelskie zabiły cztery osoby, a kilka innych raniły. Rafah jest schronieniem dla ponad połowy z 2,3 miliona mieszkańców Strefy Gazy.