Niedawno strona brytyjska alarmowała, że przez ok. 30 minut sygnał GPS był zakłócany w samolocie, którym do Wielkiej Brytanii wracał z Polski brytyjski minister obrony, Grant Shapps. Do zakłócenia sygnału doszło w pobliżu obwodu królewieckiego.



Gen. Skrzypczak zaznaczył, że dron MQ-9 Reaper wyposażony jest w alternatywny system sterowania, który pozwala mu automatycznie wylądować w takiej sytuacji.



Moim zdaniem to nie czas, nie miejsce, by zaatakować armię rosyjską wojskami NATO Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych

- Niepokojące jest to, że takie rzeczy się dzieją na terenie południowego Bałtyku i Pomorza Zachodniego. Sygnały GPS są zakłócane. To trzeba zidentyfikować i temu przeciwdziałać, bo dotyczy to też komunikacji komercyjnej, lotniczej — zaznaczył były dowódca wojsk lądowych.



Mówiąc o dronie MQ-9 Reaper gen. Skrzypczak stwierdził, że ma on „duże możliwości, zasięg 6 tys. km jeśli chodzi o zasięg, wysokość działania do 16 tys. km”. - Ma takie walory jak samolot myśliwski, może przenosić systemy uzbrojenia porównywalne z samolotami myśliwskimi — dodał.



Jednocześnie gen. Skrzypczak stwierdził, że choć dron był nieuzbrojony to „gdyby upadł gdzie są siedliska ludzkie, miejscowości, na pewno by poczynił szkody samą swoją wielkością i paliwem, które przewoził w zbiornikach”.