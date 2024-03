Rosyjscy ochotnicy atakują Biełgorod

Jednocześnie na ziemi trwa atak rosyjskich ochotników z terenu Ukrainy na pograniczny obwód biełgorodzki. Tym razem do akcji wszedł antyputinowski Batalion Syberyjski i zajął miejscowość Gorkowskie, półtora kilometra od granicy i 4,5 km od Łuzowej Rudki, o którą toczyły się wcześniejsze walki. – Siły mają wystarczające, by osiągnąć choćby ograniczony sukces – powiedział o wszystkich oddziałach rosyjskich ochotników szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, gen. Kyryło Budanow.

Sam Biełgorod – centrum rosyjskiego ataku na ukraiński Charków – jest obecnie ostrzeliwany już codziennie. Zamknięto centra handlowe, zawieszono zajęcia w szkołach. Miejscowe, rosyjskie dowództwo próbuje dość rozpaczliwie odpowiedzieć atakami grup dywersyjnych na ukraiński obwód sumski, ale wszystkie zostały odparte.

Na głównej linii frontu zaś zamiera powoli rosyjski atak, kontynuowany po zajęciu Awdijiwki. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego, pułkownika Konstantyna Maszowca, rosyjskie dowództwo zaczęło używać swych rezerw, by za wszelką cenę odepchnąć ukraińskie wojska. Te oddziały miały wykorzystywać sukces ofensywy i wdzierać się w głąb ukraińskiej obrony, „a nie wspierać bieżące operacje” – które tej obrony nie są w stanie złamać.

Informacje dostępne w różnych źródłach w internecie zdają się potwierdzać opinie Maszowca – na froncie pojawili się rosyjscy żołnierze, którzy nigdy nie widzieli Ukrainy. – Łarisa, w tych domach jest wszystko. Telewizory, takie elektryczne coś, ch... wie co, wszystko, co chcesz. A u nas w Rosji nie ma. Trzeba taką ciężarówkę i wywieźć to – mówi na jednym z nagrań do swej żony Łarisy nieco bezzębny rosyjski żołnierz z ulicy w zniszczonej Awdijiwce.

Część wielopiętrowych domów tam ocalała, mieszkańcy uciekli, ukraińscy obrońcy nie ruszali ich dobytku. Teraz rosyjscy żołnierze z nowych oddziałów kradną tam, tak jak ich poprzednicy w Buczy koło Kijowa.