Amerykanin przekazał na portalu randkowym informacje o wizycie urzędników w Kijowie

Z dokumentów złożonych w sądzie wynika, że Slater i bezimienna osoba omawiali wojnę za pośrednictwem poczty elektronicznej i platformy komunikacyjnej online. Według prokuratorów był on regularnie pytany o dostęp do informacji dotyczących obrony narodowej.

"Kochanie, co jest wyświetlane na ekranach w specjalnym pokoju? To bardzo interesujące" - czytamy w jednej z wiadomości do Slatera z marca 2022 roku. "Ukochany, czy NATO i Biden mają tajny plan, aby nam pomóc" - zapytała osoba w innej wiadomości.

W dokumentach sądowych stwierdzono, że osoba, z którą komunikował się Slater, nazwała go "moim tajnym informatorem" i wezwała go do przekazania bardziej poufnych informacji.

Tajne informacje o wojnie Rosji z Ukrainą publikowane na portalu randkowym

"Dave, to wspaniale, że jako pierwszy otrzymałeś informacje o [Określonym Kraju 1]. Mam nadzieję, że od razu mi powiesz? Jesteś moim tajnym agentem. Z wyrazami miłości" - pojawiło się w innej wiadomości do 63-latka. "Mój słodki Dave, dzięki za cenne informacje, to wspaniale, że dwóch urzędników z USA jedzie do Kijowa" - napisała osoba w wiadomości z 14 kwietnia 2022 roku.

W odpowiedzi na prośby drugiej osoby, Slater przekazał poufne informacje, w tym szczegóły, które zostały sklasyfikowane jako tajne przez amerykański wywiad. Takie informacje, jeśli zostaną ujawnione, "mogą spowodować poważne szkody dla bezpieczeństwa narodowego" - podkreślono w akcie oskarżenia