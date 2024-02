Czy Hamas nie chce walczyć w czasie ramadanu? – W to wierzymy, nie wiem, czy słusznie. Wydaje się, że izraelski rząd tak myśli i zagroził, że jeżeli nie będzie porozumienia o rozejmie, to wejdziemy do Rafah. Ale walki w czasie ramadanu są możliwe, przecież wojna [Jom Kippur] w 1973 r. zaczęła się w ramadan, to Egipcjanie ją zaczęli – podkreśla prof. Inbar. I dodaje, że po ewentualnym rozejmie wojna jeszcze potrwa do czasu, aż Hamas utraci zdolność działań bojowych, co może się ciągnąć rok. I to nie będzie koniec izraelskich operacji w Strefie – groźba ataków terrorystycznych z Gazy bowiem od razu nie zniknie.

Jak pokonać Hamas? Premier Beniamin Netanjahu ma plan

W piątek premier Netanjahu przedstawił plan na czas po pokonaniu Hamasu, jest w nim mowa o utrzymaniu bezterminowej kontroli militarnej nad Strefą, co oznaczałoby okupację, czemu przeciwni są nawet Amerykanie. Plan przewiduje też przekazanie cywilnej administracji jakimś Palestyńczykom z Gazy niemającym związków z Hamasem.

Realizacja planu oznaczałaby, że nie powstałoby państwo palestyńskie (przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości) na terenach Gazy oraz na Zachodnim Brzegu Jordanu, co nie podoba się nie tylko Palestyńczykom, ale i partnerom Izraela z Bliskiego Wschodu oraz Zachodu. Do innej zapowiedzi Netanjahu utrudniającej powstanie państwa palestyńskiego – budowy 3 tys. mieszkań dla osadników żydowskich na okupowanym Zachodnim Brzegu – odniósł się sekretarz stanu USA Antony Blinken. Budowa nowych osiedli, powiedział, byłaby „niespójna z prawem międzynarodowym”.

W trwającej ponad cztery i pół miesiąca wojnie zginęło ponad 1400 Izraelczyków, większość to cywile. Liczba zabitych Palestyńczyków, według palestyńskich źródeł, dochodzi do 30 tysięcy, znaczna część z nich to cywile – kobiety i dzieci. Izraelczycy twierdzą, że zabili około 12 tysięcy terrorystów w Gazie.