Radosław Sikorski w Waszyngtonie. Spotka się z Antonym Blinkenem i Jakiem Sullivanem

Minister zapowiedział, że w poniedziałek, podczas spotkania ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem oraz Jakiem Sullivanem, doradcą prezydenta Joe Bidena ds. bezpieczeństwa narodowego, podziękuj „za to co Stany Zjednoczone już robią dla Europy”. — Ale, po drugie, będę obydwu zagrzewał do walki o ten dodatkowy budżet dla obrony. Wiem, że pewnie nie potrzebują, bo to jest przecież propozycja administracji amerykańskiej, ale chcę, żeby wiedzieli, że mają w tej sprawie pełne polskie poparcie — tłumaczył.



Szef MSZ Radosław Sikorski uważa, że państwa zachodniej powinny przejść z gospodarki czasu pokoju na gospodarkę czasu kryzysu. Podczas wizyty w Nowym Jorku przekonywał, że ostatnie zdarzenie na Ukrainie "uświadomiły wreszcie politykom europejskim, że więcej czasu na marnowanie nie ma".

Sikorski został też zapytany o to, jakie kroki powinna podejmować Polska, w związku z tym, że zakończenia wojny nie widać na horyzoncie. — Musimy być gotowi na odstraszanie Putina i musimy być gotowi nie w perspektywie 5 czy 6 lat a 2-3 lat. I dlatego rząd podejmuje pilne decyzje zakupowe — odparł szef MSZ.