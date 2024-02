Dowódca Pułku Kalinowskiego: O wolność trzeba się bić

Deklarujecie, że dążycie do wyzwolenia Białorusi poprzez wyzwolenie Ukrainy. Jak to rozumieć?

Na terytorium Ukrainy Rosja skoncentrowała sporą część swojej siły. Musimy ich bić, niszczyć sprzęt i robić wszystko, by osłabiać rosyjską armię. Wszystko po to, by w odpowiednim momencie Łukaszenko nie mógł liczyć na wsparcie Rosjan. Walczymy w Ukrainie po to, by mieć lżejszy powrót na Białoruś.

Ale Łukaszenko ma około 50 tys. żołnierzy armii regularnej, w tym kilka tysięcy osiłków z elitarnych jednostek do zadań specjalnych.

Po to stworzył własną, prywatną armię takich osiłków, bo rozumie, że nie może liczyć na armię regularną. Mamy przecież kontakt z osobami z białoruskich sił zbrojnych. Większość wojskowych nie popiera Łukaszenki i wojny. Wielu zmieniło zdanie na temat dyktatora po 2020 roku. Regularna armia Białorusi odegra swoją rolę w odpowiednim momencie. Ważne jest też wsparcie sił zbrojnych innych państw. W pewnym momencie będziemy potrzebowali zielonego światła ze strony innych krajów. Ale i tak wszystko będzie zależało od postawy naszego narodu. Białorusini sami powinni chcieć wyzwolenia i być gotowi do walki.

O wolność trzeba się bić. Co osobiście mogę zrobić, by być wolnym człowiekiem? Każdy Białorusin powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie. Bierny opór już nie wystarczy. Jest nas kilkuset. My jesteśmy siłą, która może przyjść z pomocą. Ale przed tym musi się rozpocząć pospolite ruszenie.