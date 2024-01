Sondaż: Izraelczycy popierają wojnę, ale nie chcą Netanjahu po wojnie

W Strefie Gazy przetrzymywanych jest nadal 129 zakładników wywiezionych przez bojowników Hamasu z Izraela, w czasie ataku z 7 października. Łącznie Hamas wywiózł tego dnia do Strefy Gazy ok. 240 osób, ale ok. 100 odzyskało wolność w czasie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, w zamian za uwolnienie z izraelskich więzień i aresztów palestyńskich kobiet i nastolatków.

Reklama

Niektórzy zakładnicy zginęli w trakcie toczących się w Strefie Gazy walk — przed dwoma tygodniami trzech zakładników zastrzelili omyłkowo żołnierze izraelskiej armii, biorąc ich za bojowników Hamasu.



Sondaż: 69 proc. mieszkańców Izraela chce wyborów zaraz po zakończeniu wojny z Hamasem

Z sondażu IDI wynika, że większość Izraelczyków jest zdania, że kontynuowanie ofensywy w Strefie Gazy przez izraelską armię to najlepszy sposób na uwolnienie zakładników.



Zdaniem 24 proc. lepszym sposobem byłoby kolejne porozumienie z Hamasem w sprawie wymiany więźniów.