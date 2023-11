- To, co staramy się zrobić, to wydostać mieszkańców Strefy Gazy z północnej części, gdzie trwają walki i przemieścić ich na południe, gdzie stworzyliśmy strefę bezpieczeństwa - wyjaśnił Netanjahu.



- Chcemy, by powstały tam szpitale polowe. Zachęcamy do dostarczania tam pomocy humanitarnej i umożliwiamy to. Tak prowadzimy wojnę - dodał.



Netanjahu mówił też, jak - według niego - Strefa Gazy powinna wyglądać po wojnie.



Jaka ma być Strefa Gazy po wojnie Izraela z Hamasem?

- To, czego chcemy, to zdemilitaryzowana, odradykalizowana i odbudowana Gaza. Wszystko to można osiągnąć - powiedział Netanjahu.



- Nie chcemy podbić Gazy. Nie chcemy okupować Gazy. I nie chcemy rządzić Gazą - dodał premier.