Atak Hamasu: Joe Biden jedzie do Izraela. Iran grozi "długą wojną"

Wcześniej Izrael odwiedził Blinken, który po długich rozmowach z Netanjahu zapewnił, że Biden potwierdzi solidarność USA z Izraelem, który wkrótce ma rozpocząć dużą operację lądową armii w Strefie Gazy.



7 października Hamas przeprowadził duży atak rakietowy na Izrael (w jego trakcie wystrzelono od 2,5 do 3 tys. rakiet), po czym grupy bojowników Hamasu wtargnęły do Izraela zabijając żołnierzy i cywilów oraz biorąc zakładników. W ataku Hamasu zginęło w Izraelu 1 300 osób, a od 150 do 200 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy.



W odpowiedzi Izrael rozpoczął odwetowe ataki na Strefę Gazy i zaczął gromadzić wojsko, w tym ciężki sprzęt, na granicy enklawy. Strefa Gazy została też poddana całkowitej blokadzie - obejmuje ona również dostawy paliwa i żywności.



Izrael zapowiada, że będzie chciał unicestwić Hamas, który rządzi Strefą Gazy od 2007 roku.