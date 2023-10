Izrael chce krwawego odwetu na Hamasie

W środę jedynej działającej w Strefie Gazie elektrowni skończyło się paliwo. Prąd z Izraela został już wcześniej odcięty, tak jak dostawy wody i wszelakich towarów. Liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1000 osób. Wśród nich jest kilkoro krewnych Mohammada Deifa, przywódcy Brygad al-Kassama, zbrojnych oddziałów Hamasu. Agencja ONZ ds. uchodźców twierdzi, że pół miliona mieszkańców strefy odczuwa już brak żywności. Przed wojną cztery piąte z 2,3 mln Palestyńczyków korzystało z pomocy humanitarnej, która już nie dociera.

– Jak każdy naród na świecie, Izrael ma prawo, a nawet obowiązek zareagować na te okrutne ataki – oświadczył prezydent Joe Biden.

Nie czas na miłosierdzie

Amerykańska dyplomacja prowadzi rozmowy z Izraelem i Egiptem w sprawie otwarcia przejścia granicznego z Gazy do Egiptu. Jest to obecnie jedyna możliwa droga ewakuacji. Powołując się na źródła egipskie „Times of Israel” pisał, że strona izraelska odrzuciła mediacyjną ofertę Kairu. Rząd egipski miał zostać poinformowany, że jakiekolwiek rozmowy na temat deeskalacji będą możliwe po eliminacji Hamasu.

– Będzie wiele ofiar w Gazie, lecz tego nie da się uniknąć. To nie jest temat do rozważań. Ci ludzie wybrali Hamas w czasie elekcji w 2006 roku uznanej przez Zachód za przeprowadzoną w warunkach demokratycznych – mówi „Rzeczpospolitej” Maurice Hirsch, były wojskowy prokurator okupowanego Zachodniego Brzegu. Podobnie formułuje to jeden z rzeczników izraelskiej armii, tłumacząc w CNN, że mieszkańcy Gazy powinni skierować do Hamasu pytania, dlaczego jego bojownicy dokonali rzezi niewinnych Izraelczyków.