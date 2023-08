Rosja. W armii wrze: generałowie pojawiają się, by zniknąć

Po puczu część rosyjskich „korespondentów wojennych” twierdziła, że trafił do byłego moskiewskiego więzienia policji politycznej FSB w Lefortowie. Tam przesłuchiwano go w sprawie rebelii Prigożyna, o której podobno wiedział wcześniej, ale nikogo nie ostrzegł.

Później „znalazł się w bardziej komfortowych warunkach”, ale cały czas nie wiadomo było, gdzie jest. Teraz pojawiła się pierwsza oficjalna informacja o jego losie: przestał być dowódcą lotnictwa. Tajemnicą nadal jednak pozostaje, czy oprócz niego zatrzymano jeszcze jakichś generałów, a jeśli tak, to co się z nimi stało.

Dymisja Surowikina oznacza, że ostateczne zwycięstwo w walce różnych klanów o wpływy w armii odniósł obecny minister obrony Siergiej Szojgu. Jednak zarówno on, jak i jego szef sztabu, gen. Walerij Gierasimow, są krytykowani od początku ataku na Ukrainę: za bezradne dowodzenie i ogromne straty. Krytyka ucichła po załamaniu się puczu, ale sam przebieg rebelii pokazał, że średni szczebel dowódczy rosyjskiej armii go nie znosi Surowikina.

Siergiej Szojgu, prawdziwy putinowiec

Mimo jego zdymisjonowania w korpusie oficerskim cały czas wrze.

– Wywiad wojskowy potwierdza, że (policja polityczna) FSB próbuje cały czas dokonać zmiany kierownictwa rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Ten konflikt przedłuża się, zwycięzcą może być tylko jedna strona, ale jeszcze nie wiadomo kto – poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusupow.

– Siergiej Szojgu to „prawdziwy putinowiec” [przez analogię do wyrażenia z czasów ZSRR „prawdziwy leninowiec”– red.] systemu politycznego Rosji. Osobiście lojalny wobec prezydenta, dawno już jest z nim, załatwia dla niego różne brudne sprawy, z którymi Putin nie chce być wiązany. Ostatni przykład to wrześniowa mobilizacja. Nie zdradza prezydenta – politolog Michaił Komin opisuje pozycję ministra obrony w rosyjskiej elicie.