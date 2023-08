Dania przechwyciła dwa rosyjskie bombowce zmierzające w stronę Holandii

Via Baltica na Mazurach wreszcie gotowa. Odcinek S61 za Ełkiem oddany do ruchu

W długi czerwcowy weekend kierowcy mogą wreszcie przejechać ekspresową Via Baltica przebiegającą w województwie warmińsko-mazurskim. To dzięki włączeniu do ruchu ostatniego odcinka S61 prowadzącego od węzła Ełk Południe do węzła Kalinowo w miejscowości Wysokie. Oddany przed drogowców fragment liczy 23 km.