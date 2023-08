Dostarczanie broni Ukrainie to nie akt dobroczynności

W wywiadzie padło także pytanie o kwestię wdzięczności, której brak zarzucili stronie ukraińskiej m.in. sekretarz obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace czy wiceszef polskiego MSZ Paweł Jabłoński.

Duda stwierdził, że nie rozpatruje faktu dostarczania broni walczącej Ukrainie w kategoriach dobroczynności, ani walki Ukrainy jako aktu dobroczynności wobec reszty Europy.



- Czy jesteśmy gotowi, w międzynarodowej wspólnocie demokratycznej, dopuścić do sytuacji, w której Rosja nie pozwoli narodowi ukraińskiemu wybrać własnego rządu, zdecydować, do jakich sojuszy będzie należeć i kim będą jego sojusznicy? - pytał Duda.

W rozmowie prezydent stwierdził, że Ameryka i Polska muszą powstrzymać rosyjski imperializm.



- Dziś Ukraińcy walczą z Rosją w obronie swojej niepodległości, suwerenności, wolności i własnego terytorium. Bronią się - mówił Duda. - Wysyłamy im broń. Dlaczego? Bo chcemy ich wspierać w obronie własnego terytorium. A mówiąc my, mam na myśli nie tylko nas, Polaków. To my Amerykanie, my Francuzi, my Brytyjczycy, my Niemcy, my cały demokratyczny świat. My Polacy mamy wiele powodów, by zaopatrywać Ukraińców w broń.