Nawet obecnie niektórym jednostkom udaje się dotrzeć do ukraińskiego portu w Izmaile, leżącego w delcie Dunaju. Dopływając do granicy rumuńsko-ukraińskiej skręcają w rzeczne odnogi i tamtędy przedostają się do portu. Ale jest to droga dostępna tylko dla niedużych statków.

Nim zawarto „umowę zbożową”, w lipcu ubiegłego roku Ukraina rozważała możliwość eksportu zboża właśnie poprzez wody terytorialne państw natowskich. Problemem nie do rozwiązania okazał się dostęp do nich z dużych ukraińskich portów. Pozostała tylko wąska droga do Izmaiłu.

Rosja obecnie jednak zapowiedziała, że wszelkie statki cywilne płynące do ukraińskich portów będzie uważała za „przewożące ładunki wojskowe”, co powoduje, że staną się celami jej ataku. Rezultatem była odmowa międzynarodowych korporacji w kwestii ubezpieczania statków płynących do Ukrainy.

Putin będzie rozdawał zboże ukradzione Ukrainie?

Z drugiej strony prezydent Władimir Putin oświadczył, że rosyjskie dostawy „są w stanie zastąpić” ukraińskie, najbardziej zaś potrzebujące kraje dostanę od Rosji zboże za darmo. Możliwe, że to ostatnie będzie po prostu ziarnem ukradzionym z okupowanych terenów Ukrainy.

Około połowy ukraińskich dostaw w ramach „umowy zbożowej”, zarządzanej przez ONZ, docierało do krajów Zachodu (nawet USA), jedna czwarta do Chin i Indii, a pozostała jedna czwarta do pozostałych państw Afryki i Azji.