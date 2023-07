Wojna na Ukrainie. Zmasowany atak rosyjskich dronów kamikadze zakończony niepowodzeniem

Sędzia Krygielski: To po stronie pana Radzika jest przekroczenie uprawnień

Zbliżamy się nie do państw unijnych, tylko wschodnich, w kierunku Rosji, gdzie tylko władza ma monopol na wiedzę, na finanse, na jedyne słuszne rozumienie przepisów - powiedział w TOK FM sędzia Krzysztof Krygielski z Sądu Rejonowego w Olsztynie, któremu postawiono zarzut dyscyplinarny za to, że w grudniu 2021 roku dopuścił do orzekania zawieszonego wówczas sędziego Pawła Juszczyszyna.