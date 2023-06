- Śmigłowce szturmowe są bardzo groźną bronią. Mogą wystrzeliwać rakiety z odległości 5-9 km, w zależności od rakiet i razić te czołgi. I to jest to, czego brakuje Ukrainie - skutecznej obrony przeciwlotniczej nacierających wojsk i zwalczania środków napadu powietrznego - śmigłowców i samolotów rosyjskich - wyjaśnił emerytowany generał.

Kontrofensywa Ukrainy a szczyt NATO w Wilnie

Jednocześnie gen. Bieniek zauważył, że duże straty - w sprzęcie i ludziach - ponoszą też Rosjanie.

Gen. Bieniek stwierdził następnie, że jego zdaniem Ukraińcy "wyciągną wnioski z rozpoznania bojem". - Podejrzewam, że będzie jakaś przerwa operacyjna, przegrupowanie sił i wybiorą kierunek, na który wprowadzą te brygady ciężkie, których mają jeszcze ok. 9-10, ze wsparciem (lotniczym) - mówił.

A kiedy ruszy główna ukraińska kontrofensywa?



- Nawet gdybym wiedział, to nie powiem. Ale spodziewam się, że po tej krótkiej przerwie i wyciągnięciu wniosków Sztab Generalny (Sił Zbrojnych Ukrainy) wybierze kierunek i to uderzenie zostanie wykonane. Tym bardziej, że zbliża się szczyt (NATO) w Wilnie - Ukraina będzie chciała zademonstrować, że sprzęt, który otrzymała, determinacja, którą mają, wyszkolenie jest na tyle dobre, że Ukraina ma na tyle woli, by odzyskiwać swoje ziemie - odpowiedział.