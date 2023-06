W niedzielę na Jasnej Górze odbyły się uroczystości związane z XXIV Ogólnopolską Pielgrzymką Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. O. Tadeusz Rydzyk przemówił pod koniec mszy, którą odprawiał bp Antoni Długosz, biskup pomocniczy senior archidiecezji częstochowskiej.

Redemptorysta nawiązał do objawień fatimskich - serii objawień maryjnych uznanych przez Kościół, mających miejsce w Fatima w Portugalii w 1917 roku. - Więcej niż sto lat temu Matka Boża wzięła troje małych dzieci i prosiła ich „módlcie się”. Była wojna wtedy, pierwsza wojna światowa. Tam w kraju, gdzie Matka Boża się objawiła, Portugalii, ta wojna nie doszła, ale powiedziała Matka Boża „jak się ludzie nie nawrócą, będzie druga, o wiele gorsza wojna. Była. Ta druga wojna światowa, straszna, bo się ludzie nie nawrócili. Czy teraz nie trzeba nawrócenia? Trzeba, żeby Polska się nawróciła? Trzeba? Wszyscy kochają Pana Jezusa w Polsce, i Matkę Bożą? - pytał dzieci dyrektor Radia Maryja.

O. Rydzyk: Wojna? Szatan powoduje takie straszne rzeczy

Dyrektor Radia Maryja wskazał, że obecnie „trzeba modlić się i głosić ewangelię”, ponieważ „bez Pana Boga to są tylko straszne rzeczy”. - Na Ukrainie czy innych stronach świata jest wojna, bo ci ludzie nie wierzą w Boga. Ci ludzie bez Boga idą w kierunku szatana i szatan powoduje takie straszne rzeczy - przekonywał zakonnik, cytowany przez Onet.

- Matka Boża was też wezwała. Tak patrzę na was dzisiaj i jest więcej, niż troje dzieci, (jak) wtedy w Fatimie. Tu jest was dużo więcej. Matka Boża chce się wami posługiwać i tego wam życzę - powiedział o. Tadeusz Rydzyk.