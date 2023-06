Jak mocno Rosjanie pokrzyżowali plany Ukraińcom? Były dowódca Wojsk Lądowych ocenił, że w tej chwili wciąż mamy do czynienia z etapem wstępnym kontrofensywy, przygotowującym kierunki uderzenia. - Wojska ukraińskie prowadzą operacje mylące, działania pozorne, mające zmylić Rosjan, co do kierunku ich głównego uderzenia - wyjaśniał.

Im gorzej będzie im (Rosjanom - red.) szło, tym więcej tego typu działań będziemy obserwować gen. Waldemar Skrzypczak

Jako możliwy kierunek faktycznych działań Ukraińców emerytowany wojskowy wskazał Bachmut. - Celem jest tu okrążenie wojsk rosyjskich, które po wycofaniu Prigożyna, nadal znajdują się w Bachmucie. Widać po ruchach wojsk ukraińskich, że Bachmut nie został odpuszczony i tam wciąż toczy się gra. To miasto symbol, dlatego dla obu stron jest tak ważne. Dla Rosjan ważne było, by je zdobyć, a dla Ukraińców teraz by je w ramach kontrofensywy odzyskać - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak.



Również Natalia Humeniuk, rzeczniczka Dowództwa Operacyjnego „Południe” ukraińskiej armii, oceniła, że Rosjanie wysadzili zaporę, by powstrzymać kontrofensywę sił ukraińskich. W rozmowie z Radiem Swoboda nie sprecyzowała, w jaki sposób zdarzenie może wpłynąć na działania Ukraińców. Z drugiej strony, według rzeczniczki, również „linia stanowisk strzeleckich” rosyjskiego wojska przesunie się, bo „woda zrobi swoje”, co da trochę oddechu mieszkańcom Chersonia.