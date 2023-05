Łukaszenko: Putin zgodził się na niekorzystne porozumienie pokojowe z Ukrainą

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 449 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 17 na 18 maja doszło do kolejnego ataku rakietowego Rosji na Kijów.

Według Łukaszenki, miało to miejsce na samym początku wojny, kiedy kraje próbowały znaleźć sposób na jej zakończenie, wysyłając delegacje do negocjacji.

- Na Białorusi odbyły się trzy rundy. Potem Zełenski, albo ktoś inny, pojechał do Turcji. W porządku, jedźmy do Turcji. Położyli na stole projekt traktatu. Gdyby Rosja miała go teraz przeczytać, oszalałaby. To było absolutnie niekorzystne dla Rosji. Ale Rosja się zgodziła - powiedział Łukaszenko na posiedzeniu Rady Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ODKB).

Według Łukaszenki, po tym traktat "został wyrzucony do kosza". Dodał, że przeczytał projekt umowy i nadal "leży on na jego biurku".