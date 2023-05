Prigożyn i Kadyrow chcą obwinić rosyjską armię za niepowodzenia w Bachmucie

O sporze między Prigożynem i Kadyrowem a rosyjską armią informuje Instytut Studiów nad Wojną w swoim raporcie z 6 maja.

"Decyzja Prigożyna o przekazaniu odpowiedzialności za Bachmut kadyrowcom celowo wyklucza rosyjskie wojska powietrznodesantowe działające już na północnej i południowej flance wokół Bachmutu. Decyzja ta odzwierciedla trwającą nieufność Prigożyna do rosyjskiego dowództwa wojskowego, pozycjonuje go jako niezależnego od rosyjskiego dowództwa wojskowego i pozwala mu "zachować twarz", jeśli siły Wagnera nie zdobędą miasta i uniknąć powtórzenia sytuacji ze zdobyciem Sołedaru, kiedy rosyjskie Ministerstwo Obrony przypisało sobie za to zasługi" - przekazano w raporcie waszyngtońskiego think tanku.

Przypomniano, że Ramzan Kadyrow ogłosił zamiar zastąpienia najemników z Grupy Wagnera w Bachmucie. Angażując się w tak ważną dla Rosjan operację przywódca Czeczenii mógłby wywołać pozytywny efekt wizerunkowy. Wiadomo również, że Kadyrow spotkał się ostatnio w Rosji z kilkoma wysokimi rangą rosyjskimi urzędnikami, co prawdopodobnie poprawi jego reputację w rosyjskich kręgach politycznych.