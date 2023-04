Ukraina poprosi o więcej rakiet obrony powietrznej na szczycie w Ramstein

Telus: Jeśli nie opróżnię magazynów ze zbożem, podam się do dymisji

Nowy minister rolnictwa Robert Telus został zapytany w Radiu Zet, czy jeśli nie opróżni magazynów ze zbożem, to poda się do dymisji. - Myślę, że tak. To będzie bardzo ważna rzecz - powiedział. - Jestem odważniejszy od sapera. Sytuacja jest w tej chwili bardzo niebezpieczna i trudna, ale damy radę - dodał.