Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 404 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Jewgienij Prigożyn twierdzi, że Rosjanie zajęli budynek będący siedzibą władz Bachmutu.

Rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ihnat wypowiedział się na konferencji prasowej, jego wypowiedź cytuje ukraińska agencja Ukrinform.

Ihnat powiedział, że Rosja ma nad Ukrainą przewagę liczebną jeśli chodzi o lotnictwo i to tylko jeśli wziąć pod uwagę maszyny, które rozmieszczono na ok. 40 lotniskach w pobliżu Ukrainy, w tym na Krymie, który Rosja anektowała w 2014 r.

Rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy dodał, że również pod względem technicznym rosyjskie samoloty przewyższają sprzęt, którym dysponują Ukraińcy.

- (Rosjanie - red.) przeprowadzili głęboką modernizację samolotu Su-27 - dziś jest to Su-30, jest też wersja Su-35, jest samolot myśliwsko-bombowy Su-34 - a to, do czego oni wykorzystują te samoloty, to nowe zagrożenie - mówił Ihnat dodając, że Rosjanie codziennie zrzucają na cele na Ukrainie ok. 10 kierowanych bomb lotniczych, nie wlatując przy tym w strefę rażenia ukraińskich Sił Powietrznych.

Jurij Ihnat powiedział, że samoloty MiG-29, które Ukraina otrzymuje od Polski i Słowacji, poprawiają możliwości ukraińskich Sił Powietrznych, ale są przestarzałe i mają słabe parametry techniczne. Zdaniem rzecznika, Ukraina pilnie potrzebuje F-16, które przeszły kilka etapów modernizacji.

- F-16, który jest w tym samym wieku co MiG-29, przeszedł kilka etapów głębokiej modernizacji. Obejmuje to wymianę głównego wyposażenia - podkreślił Ihnat wspominając w tym kontekście o wymianie radaru pokładowego oraz o "szerokiej gamie uzbrojenia", w tym pociskach kierowanych, dzięki którym można uderzać w cele powietrzne, naziemne i nawodne.

- Dlatego potrzebujemy takiego wielozadaniowego samolotu. MiG-29, który przekazują nam nasi partnerzy, tego nie ma. Tam miała miejsce mała modernizacja systemu łączności, systemu nawigacji, systemu swój-obcy i to wszystko. Ale rozumiemy, że to pierwszy krok i dziękujemy naszym partnerom za takie wsparcie - powiedział rzecznik.

W połowie marca premier Mateusz Morawiecki mówił, że Polska przekaże Ukrainie myśliwce MiG-29 w ciągu 4-6 tygodni. Prezydent Andrzej Duda potwierdzając tę deklarację powiedział, że chodzi o samoloty, które są czynne w obronie powietrznej naszego kraju.