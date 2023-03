Dziennik "Helsingin Sanomat" napisał w czwartek, że Ukraina zwróciła się do Finlandii o zorganizowanie trójstronnych rozmów ws. dostaw myśliwców F/A-18 Hornet na Ukrainę. Oprócz Ukrainy i Finlandii stroną rozmów miałyby być też USA, kraj, w którym wyprodukowano myśliwce.

Reklama

F/A-18 z Finlandii dla Ukrainy?

W czasie wizyty w Kijowie przed kilkoma tygodniami premier Sanna Marin stwierdziła, pytana o możliwość przekazania myśliwców F/A-18, że kwestia ta może być przedmiotem dyskusji.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukraina chce rozmawiać z Finlandią i USA o przekazaniu jej myśliwców F/A-18? Dziennik "Helsingin Sanomat" twierdzi, że Ukraina zwróciła się do Finlandii o zorganizowanie trójstronnych rozmów ws. dostaw myśliwców F/A-18 Hornet na Ukrainę. Oprócz Ukrainy i Finlandii stroną rozmów miałyby być też USA, kraj, w którym wyprodukowano myśliwce.

Pytana w Brukseli o publikację "Helsingin Sanomat" Marin odparła, że "nie może ujawniać poufnych rozmów między przedstawicielami państw". - Generalnie mogę powiedzieć, że Ukraina poprosiła Finlandię o pomoc, tak jak inne kraje UE i kraje partnerskie, aby pozyskać systemy uzbrojenia z naszego kraju - podkreśliła szefowa fińskiego rządu.

Esa Rautalinko przyznaje, że po wycofaniu myśliwców F/A-18 ze służby w Siłach Powietrznych Ukrainy myśliwce te nadawałyby się do użycia. Prezes koncernu Patria wyraził jednak wątpliwość czy Ukraina mogłaby z nich skorzystać skoro - jak przypomniał - pierwsze myśliwce F-35, które mają zastąpić myśliwce F/A-18 dotrą do Finlandii w 2026 roku a ostatnie - w 2030 roku. Do tego czasu Finlandia będzie potrzebować myśliwców F/A-18.



Reklama

Ponadto - jak mówił Rautalinko - przekazanie myśliwców wiązałoby się z koniecznością ich modernizacji.

Finlandia jeszcze przez kilka lat będzie potrzebować myśliwców F/A-18

Polskie i słowackie myśliwce MiG-29 dla Ukrainy

Deklarację ws. przekazania Ukrainie myśliwców - poradzieckich MiG-ów - złożyły jako pierwsze z państw Europy Polska i Słowacja.

Andrzej Duda mówił po raz pierwszy o gotowości Polski do wysłania poradzieckich myśliwców MiG-29 Ukrainie w rozmowie z CNN 8 marca. Premier Mateusz Morawiecki dopytywany potem o tę wypowiedź stwierdził, że Polska ma przekazać Ukrainie myśliwce w ciągu 4-6 tygodni.

- Chodzi o (samoloty) MiG-29, które wciąż są jeszcze samolotami czynnymi w obronie powietrznej naszego kraju. Rzeczywiście taka decyzja została podjęta na szczeblu władz państwowych. Można śmiało powiedzieć, że dosłownie w tym momencie wysyłamy te MiG-i na Ukrainę. My tych MiG-ów mamy jeszcze obecnie kilkanaście. To są MiG-i, które przejęliśmy na początku lat 90-tych po armii NRD. To są ostatnie lata ich funkcjonowania zgodnie z ich możliwościami technicznymi - mówił 16 marca prezydent Duda w czasie konferencji prasowej z prezydentem Czech, Petrem Pavelem. - W ciągu najbliższych dni przekazujemy cztery samoloty na Ukrainę w pełnej sprawności. Pozostałe samoloty są serwisowane, przygotowywane - dodał nie wymieniając jednak dokładnej liczby samolotów MiG-29, które Polska przekaże Ukrainie.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Pierwsze słowackie MiG-29 poleciały na Ukrainę Słowacja przekazała Ukrainie cztery radzieckie myśliwce MiG-29 - poinformował w czwartek minister obrony tego kraju Jaroslav Nagy.

Reklama

- Nie utracimy jakieś znaczącej zdolności jako Siły Powietrzne. Ważniejsze jest to, czy jesteśmy w stanie zagospodarować potencjał ludzki. Samolot to jest rzecz drugorzędna - mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą" gen. rez. Tomasz Drewniak, były Inspektor Sił Powietrznych, ekspert Fundacji Stratpoints pytany o przekazanie myśliwców MiG-29 Ukrainie.

17 marca decyzję o przekazaniu Ukrainie myśliwców MiG-29 ogłosił premier Słowacji, Eduard Heger. Już wcześniej pojawiały się informacje, że Słowacja jest gotowa przekazać Ukrainie 10 z 11 wycofanych ze służby poradzieckich myśliwców.

Biały Dom stwierdził, że decyzja o przekazaniu MiG-ów Ukrainie to suwerenna decyzja Polski, ale administracja Joe Bidena nie zmienia zdania ws. przekazania Ukrainie myśliwców F-16, których Stany Zjednoczone na razie nie zamierzają Ukrainie przekazywać.

- To nasza suwerenna decyzja. Inne kraje mogą decydować za siebie - stwierdził John Kirby, rzecznik Rady Bezpieczeństwa przy Białym Domu.