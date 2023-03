Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 378 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski tłumaczy dlaczego ważna jest obrona Bachmutu.

Wioletta Prigożyna odwołała się do sądu w Luksemburgu po tym, jak została dodana do listy sankcji UE w lutym 2022 roku, w przeddzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W środę wygrała swoje odwołanie po tym, jak sędziowie stwierdzili, że Rada UE nie wykazała, że posiadała ona jakiekolwiek firmy powiązane z jej synem.

Jewgienij Prigożyn, założyciel rosyjskiej grupy najemników i jeden z najbliższych współpracowników Władimira Putina, został dodany do listy sankcji UE w 2020 roku w związku z jego rolą w finansowaniu rosyjskich bojowników w Libii, którzy dopuścili się naruszeń praw człowieka.

Rada UE dodała jego matkę, Wiolettę, do listy sankcji, wymieniając ją jako właścicielkę Concord Management and Consulting Group, części Concord Group, założonej i należącej do jej syna do 2019 roku.

Przekazano, że jest ona właścicielką innych firm związanych z jej synem, który korzystał z kontraktów rosyjskiego ministerstwa obrony po inwazji Rosji na Krym i zajęciu wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję separatystów.

Wydając orzeczenie w środę, sąd ogłosił, że Prigożyna nie była właścicielką Concord Management and Consulting od 2017 roku, a władze UE nie wykazały, że kierowała innymi firmami powiązanymi z jej synem w momencie dodania jej do listy sankcji.

Sama relacja rodzinna "nie jest wystarczająca, by uzasadnić jej umieszczenie na listach".

Od czasu aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku, UE objęła sankcjami 1 473 osoby i 205 organizacji, w tym rosyjskiego prezydenta, jego wewnętrzne otoczenie i czołowych przywódców wojskowych.

Trafienie na liście sankcji oznacza, że dana osoba nie może podróżować do UE, a wszystkie jej aktywa posiadane w krajach wspólnoty są zamrożone.