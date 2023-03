Już 22 maja tego roku wejdzie w życie tak długo oczekiwana przez dużą rzeszę właścicieli firm ustawa o fundacji rodzinnej. Oznacza to, że od tego dnia będzie można zakładać pierwsze fundacje rodzinne w Polsce. W oczekiwaniu na ten doniosły moment warto odpowiedzieć sobie na pytanie, do jakich celów ta instytucja została wprowadzona do polskiego systemu prawnego i jakie funkcje powinna pełnić, a jakich absolutnie nie. Konieczność zadania takiego pytania wynika z pojawiającej się w przestrzeni medialnej, niestety także wśród niektórych prawników i doradców podatkowych, skłonności do przedstawiania fundacji rodzinnej wyłącznie z perspektywy zalet i korzyści podatkowych, które może ona przynieść dla jej fundatorów i beneficjentów.