We wtorek 21 lutego rano przyleci do Warszawy prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Po południu w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie, na które zaproszeni są wszyscy mieszkańcy. Dwudniowa wizyta potrwa do środy po południu. Na ulicach w Śródmieściu wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu, a w czasie przejazdu kolumn z zagranicznymi politykami ruch na drogach będzie wstrzymywany.