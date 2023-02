Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 358 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski podkreśla, że Ukraina nie może pozwolić Rosji odzyskać inicjatywy na polu walki.

Zdaniem gen. Milleya konflikt na Ukrainie rozstrzygnie się prawdopodobnie przy stole negocjacyjnym, ponieważ żadna ze stron nie jest w stanie zrealizować swoich celów środkami wojskowymi.



- To niemal niemożliwe, by Rosjanie osiągnęli swoje polityczne cele środkami militarnymi. Jest mało prawdopodobne, że Rosja zmiażdży Ukrainę. To się nie stanie - stwierdził najwyższy rangą amerykański generał.



- Będzie również bardzo, bardzo trudno Ukrainie wypchnąć Rosjan z każdego cala okupowanej przez Rosjan Ukrainy - dodał gen. Milley.

- Nie mówię, że to się nie stanie... Ale będzie nadzwyczaj trudne. I będzie wymagało zasadniczo rozpadu rosyjskiej armii - ocenił.



Na pytanie czy czas na dyplomację między Moskwą a Kijowem minął, gen. Milley odparł: "Szanse są w każdym momencie".

Jednocześnie gen. Milley przyznał, że obie strony "okopały się dość głęboko przy swoich celach i nie chcą negocjować".



Gen. Milley mówił, że obecny konflikt to powtórka lekcji z II wojny światowej, która mówi, że agresja musi być zatrzymywana "zdecydowanie, z użyciem siły militarnej" chociaż - jak dodał - biorąc pod uwagę arsenał atomowy Rosji, stawka jest dziś wyższa.



- Trzeba bardzo, bardzo przytomnie zarządzać eskalacją. W tym samym czasie trzeba utrzymywać zasady, na których zbudowano ONZ i na których opiera się międzynarodowy porządek - podkreślił.