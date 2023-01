Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 337 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o konieczności sformowania "pancernej pięści wolności".

Oficjalna informacja o przekazaniu kanadyjskich leopardów Ukrainie może pojawić się jeszcze w czwartek - podaje CBC News.



Jedno ze źródeł stacji CBC News twierdzi, że Kanada prawdopodobnie przekaże Ukrainie czołgi Leopard 2A4 - najstarsze czołgi w arsenale kanadyjskiej armii.

Kanada kupiła czołgi Leopard 2A4 od Holandii w pierwszej dekadzie XXI wieku.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Niemieckie leopardy na Ukrainie "pod koniec marca, na początku kwietnia" Boris Pistorius, minister obrony Niemiec, w czasie wizytowania niemieckiej jednostki wojskowej w Saksonii-Anhalt zadeklarował, że niemieckie czołgi Leopard 2, które Berlin obiecał przekazać Ukrainie, trafią do ukraińskiej armii "pod koniec marca, na początku kwietnia".

O tym, że Kanada może przekazać czołgi Leopard 2A4 Ukrainie jako pierwszy napisał dziennik "The Globe and Mail".



- Wiele z tych czołgów jest w kiepskim stanie, ale możemy zapewnić, by były one zdolne do działania, gotowe, by wyruszyć na Ukrainę - twierdzi emerytowany kanadyjski generał Rick Hillier. - To będzie kosztować nas trochę wysiłku, ale chciałbym, żeby to się stało - dodał występując w programie "Power & Politics".



W środę premier Kanady, Justin Trudeau, powiedział, że jego rząd przekaże więcej wsparcia Ukrainy, ale nie zadeklarował, iż Ottawa przekaże Kijowowi czołgi Leopard 2.

Deklarację przekazania Ukrainie 14 leopardów, w ramach międzynarodowej koalicji, złożyła Polska

- Bardzo uważnie przyglądamy się temu, co można jeszcze zrobić, by wesprzeć Ukrainę - stwierdził.



W środę niemiecki rząd oświadczył, że przekaże Ukrainie 14 czołgów Leopard 2 (kompanię czołgów) i że wyraża zgodę na reeksport na Ukrainę leopardów z innych krajów, które posiadają te czołgi.

Wcześniej deklarację przekazania Ukrainie 14 leopardów, w ramach międzynarodowej koalicji, złożyła Polska (mówił o tym prezydent Andrzej Duda, w czasie swojej wizyty we Lwowie).

Według słów Borisa Pistoriusa, ministra obrony Niemiec, niemieckie leopardy mają trafić na Ukrainę "pod koniec marca, albo na początku kwietnia".